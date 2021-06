FCSB a vrut doi jucatori de la Universitatea Craiova.

Reagy Ofosu (29 de ani, extrema stanga) si Ivan Mamut (24, atacant) au fost ofertati de Gigi Becali. O spune chiar patronul echipei oltene, Mihai Rotaru.

Ads

"Sunt jucatori pe care ne bazam, am platit sume de transfer pentru ei.

Sunt fotbalisti in care credem si speram sa ne ajute in sezonul viitor. Mai departe, exista interes, dar nu putem aprecia interesul in niciun fel. A fost o oferta semi-oficiala, sa zicem asa. N-as vrea sa discutam foarte mult despre ofertele neoficiale in presa", a spus Mihai Rotaru la PRO X.

Gigi Becali, transfer din Cehia pentru FCSB. Ce atacant si-a luat

Becali nu i-a luat pe Mamut si Ofusu, dar l-a transferat pe atacantul ceh Zdenek Ondrasek .