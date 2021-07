Cum arata noul echipament al FCSB, pentru sezonul viitor FOTO

FCSB se imbraca in straie noi, pentru sezonul 2021 -2022.

"La fel ca in fiecare an, FCSB si partenerul tehnic Nike - prin Sport Time Trade - lanseaza un nou rand de echipament de joc pentru ros-albastri. In aceasta vara, a venit randul kit-ului de acasa, care continua povestea evolutiei stelare, denumita Supernova, inspiratia celor de la Nike atunci cand au creat designul liniei vestimentare de la FCSB.

Astfel, FCSB si Sport Time Trade, distribuitor Nike in Romania, anunta cu mandrie ca jucatorii nostri vor evolua, in premiera, in acest echipament in partida amicala cu AS FC Buzau, care se va disputa vineri, 9 iulie 2021,, incepand cu ora 19:30, pe stadionul "Gloria", din Buzau.

De asemenea, si portarii vor beneficia de un echipament nou in acest sezon, disponibil in culorile negru, galben si verde", se arata intr-un comunicat al clubului.

