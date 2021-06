"Mi se spunea Haginho" Fotbalistul italian care a impresionat contra Turciei, fascinat de Hagi

Italia a castigat primul meci de la EURO, 3-0 in fata Turciei, partida in care "otomanii" nici nu au suflat in fata adversarilor.

Un jucator cheie pentru italieni la mijlocul terenului a fost Jorginho, brazilianul naturalizat de Italia si care joaca pentru Chelsea.

Acesta a acoperit tot terenul si a oferit multe pase utile colegilor.

"Sa nu radeti, dar in copilarie prietenii imi spuneau Haginho", declara in noiembrie 2019 jucatorul lui Chelsea. Fan Hagi de mic, Jorginho s-a nascut la Imbituba, in Brazilia, dar a inceput fotbalul profesionist in Italia, la Verona. A jucat la Napoli patru ani, apoi a fost luat de echipa lui Roman Abramovici.