Imagini memorabile: cum au reactionat fanii celor doua nationale dupa criza cardiaca a lui Eriksen VIDEO

Meciul dintre Danemarca si FInlanda de la EURO a fost oprit doua ore, dupa ce danezul Christian Eriksen s-a prabusit pe teren, fara sa fi fost atins de nimeni.

Acesta s-a prabusit pe teren spre finalul primei reprize si a avut nevoie de manevre de resuscitare mai multe minute, dupa care a fost transportat la spital. UEFA a anuntat ca jucatorul este in stare stabila.

Fanii celor doua echipe au reactionat superb in timpul orelor de asteptare. Cei ai Finlandei strigau "Christian", iar danezii raspundeau cu ""Eriksen".

Pana la urma, Finlanda a castigat cu 1-0.

Finland fans chanted out "Christian" followed by Denmark fans responding "Eriksen."

