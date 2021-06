EURO 2020 - Inca o reactie ironica la adresa lui Cristiano Ronaldo: Ce a facut ucraineanul Yarmolenko la Bucuresti VIDEO

Gestul lui Cristiano Ronaldo, care a mutat doua sticle de Coca Cola la o conferinta de presa, a starnit zambete si critici, deopotriva.

Dupa selectionerul Rusiei, Stanislav Chercesov, care a tratat in stil personal relatia cu Coca Cola, Andryi Yarmolenko, de la nationala Ucrainei, a avut si el o reactie.

Jucatorul lui West Ham, care a reusit un gol si o pasa decisiva in meciul Ucraina - Macedonia de Nord 2-1, fiind desemnat omul meciului a facut show la conferinta de presa si a adunat toate sticlele de pe masa.

"L-am vazut pe Cristiano Ronaldo, dar eu vreau sa mut sticlele aici, asa ca rog sa fiu contactat!", a spus Andryi Yarmolenko.

He's down for some new sponsorship deals

'I'mma put Coca Cola and Heineken together on the table - do get in touch with me, fellas'

😂😂😂😂 pic.twitter.com/0sVJJQn6R9- Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 17, 2021