Italianul Marco Rossi, selectionerul echipei Ungariei, a afirmat la finalul meciului pierdut in fata Portugaliei (0-3), ca exista o mare deceptie in randul formatiei, dupa golurile primite in ultimele minute ale jocului, informeaza AFP, conform agerpres.ro.

"Suntem foarte deceptionati, cu sase minute inainte de final era un meci nul, fara gol. Dar sa primesti trei goluri in zece minute, mi se pare ceva iesit din comun. Probabil este greseala mea, am facut schimbarile care clar nu au functionat", a spus selectionerul.

"Sunt dezamagit de rezultat, nu de joc. Am jucat bine, ne-am aparat, iar in repriza secunda am facut o treaba buna. Poate sunt trei goluri diferenta intre echipa mea si Portugalia, dar nu si in ce priveste meciul din aceasta seara (marti, n. red.)", a mai spus Rossi.

"Ronaldo a facut un meci mare, a avut trei ocazii, a profitat de doua si a ratat-o pe cea mai usoara. Franta? Noi stim ca este o echipa foarte buna, dar ne vom pregati cat de bine se va putea", a concluzionat Marco Rossi.

Echipa de fotbal a Portugalia, campioana europeana en titre, a invins nationala Ungariei cu 3-0 (0-0), marti seara, pe Puskas Arena din Budapesta, in Grupa F a turneului final EURO 2020, insa golurile au fost marcate in ultimele minute.

Lusitanii au facut diferenta in ultimele minute ale jocului, prin reusita norocoasa a lui Raphael Guerreiro (84) si dubla vedetei Cristiano Ronaldo (87 - penalty, 90+2).

In etapa a doua, pe 19 iunie, vor avea loc partidele Ungaria - Franta (Budapesta) si Germania - Portugalia (Munchen).