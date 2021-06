Rusii au ramas in picioare

Partida dintre Rusia si Belgia s-a jucat la Sankt Petersburg. Belgienii au castigat cu 3-0, cu doua goluri marcate de Lukaku.

Inaintea meciului, jucatorii belgieni si arbitrii s-au pus in genunchi, asa cum se obisnuieste de la o vreme, in suport pentru miscarea Black Lives Matter.

Nici un jucator al nationalei Rusiei nu a procedat la fel.

Mai mult, suporterii Rusiei au huiduit in momentul in care belgienii si arbitrii s-au pus in genunchi.

"Am luat-o personal", a declarat Lukaku, care dupa 10 minute marca deja primul gol al meciului.

Un moment similar e asteptat sa se intample azi, la meciul dintre Anglia si Croatia, caci cativa jucatori croati au anuntat deja ca nu vor ingenunchea.