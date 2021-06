Incepe Euro 2020. Peste 2.000 de politisti, jandarmi si pompieri, la primul meci din Romania. Ce masuri au luat autoritatile si cum se va circula in Bucuresti

Incepe Euro 2020. Politia si Jandarmeria vor asigura masurile de ordine publica si siguranta. Pompierii vor fi gata sa intervina in situatiile de urgenta.

Jandarmeria Romana a anuntat ca pentru primul meci din cadrul Euro-2020 care se va disputa pe Arena Nationala, Austria - Macedonia de Nord, programat duminica, vor fi alocati aproximativ 2.000 de jandarmi, politisti si pompieri, iar un elicopter SMURD se va afla in zona Arenei Nationale pentru a putea prelua eventuale cazuri grave.

"Dispozitivul nostru va fi dimensionat in functie de fiecare eveniment in parte. Anticipez acum pentru primul eveniment, meciul din data de 13, vor fi alocati aproximativ 2.000 de jandarmi, politisti si pompieri care vor actiona intr-un sistem integrat. Dar fiecare eveniment va avea particularitatea sa si vom dimensiona dispozitivul in functie de necesitati", a declarat Georgian Enache, repreznetant al Jandarmeriei Romane, vineri, intr-o conferinta de presa.

Politisti romani la Haga

Reprezentantul jandarmeriei a precizat ca Jandarmeria Romana a deplasat la Haga un grup de politisti care vor lucra in cadrul Europol si care vor oferi informatii in timp real despre deplasarile grupurilor de suporteri straini care vor participa la evenimentele sportive organizate in tara.

"Pe parcursul celor patru evenimente, atat in zona centrului vechi cat si pe traseele catre zona stadionului vor fi efective de jandarmi, de politisti care vor patrula pentru siguranta tuturor cetatenilor. Toate regulile privind accesul in zona stadionului au fost comunicate de catre organizatori si vor fi verificate de catre acestia prin intermediul firmei de paza specializate. Vor fi luate masuri preventive pentru a reduce toate riscurile asociate evenimentelor cu public numeros", a mai declarat Enache.

Politia, in strada cu forte marite

Politia Capitalei a transmis ca pentru Euro-2020 exista forte suplimentare, astfel incat sa nu apara evenimente neplacute.

"Politia Capitalei este pregatita cu forte suplimentare pentru a asigura linistea si siguranta tuturor participantilor la acest eveniment sportiv, a tuturor cetatenilor. Politia rutiera va fluidiza traficul.

Asiguram traseele de deplasare spre si de la stadionul principal, dar si la cele de antrenament, precum si caile de afluire si defluire a spectatorilor. S-a asigurat un spatiu de parcare destinat celor care locuiesc in perimetrul National Arena.

Asiguram toate zonele municipiului Bucuresti si suntem prezenti cu forte marite in zonele de atractie turistica. Politisti in uniforma, dar si in civil se vorr asigura ca toata lumea se va bucura in siguranta de acest eveniment sportiv. Suntem in masura sa preevenim situtatiile care pot crea disconfort. Vom avea alaturi si politisti din tari participante la acest eveniment, care ne vor acorda sprijin", a explicat Diana Sarca, purtator de cuvant al Politiei Capitalei.

Punct de comanda mobil si elicopter SMURD

Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov, in ultimele zile s-au facut mai multe controale si nu s-au descoperit probleme.

"In ultimele zile, pompierii Inspectoratului pentur Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov au desfasurat activitati de control atat in zona centrului istoric, unde probabil vor fi cei mai multi turisti, dar si in celelalte locuri unde vor fi participantii la competitie. Nu au fost identificate deficiente care sa puna in pericol viata cuiva.

Acesta este un lucru imbucurator. Pe durata acestui eveniment colegii nostri vor ramane disponibili pentru a corecta eventualele situatii. Am adoptat cateva masuri astfel incat gestionarea evenimentului principal sa adune toate categoriile de resurse pe care ISU le are disponibile. Vor fi aproximativ 150 de pompieri care vor gestiona posibilele situatii care pot aparea la Arena Nationala.

Un punct de comanda mobil va fi amplasat in proximitatea stadionului. Va fi angrenat si un elicopter SMURD care va fi in masura sa preia cazurile foarte grave, daca va fi vorba de asa ceva. Avem experienta unor evenimente de mare amploare si cu siguranta vom avea o competitie fara evenimente deosebite", a transmis Daniel Vasile, purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti-Ilfov.

Si DSP Bucuresti a transmis ca va supraveghea sanatatea publica pe parcursul evenimentului sportiv.

"Vom supraveghea sanatatea publica si sunt convins ca nu vom avea incidente de tip epidemiologic. Daca vor aparea incidente nefericite, noi suntem pregatiti, avem suportul colegilor din institutii si cu siguranta vom face fata oricarei provocari", a transmis Si Stefan Radu Geru, de la DSP Bucuresti.

Restrictii de circulatie pentru meciul de sambata

Politia Rutiera a transmis ca sambata 13 iunie, incepand cu ora 07.00, se va interzice oprirea sau stationarea pe arterele care fac parte din perimetrul de siguranta, respectiv:

- Bd. Basarabia, intre Piata Muncii si Bd. Chisinau, ambele sensuri de circulatie,

inclusiv trotuarul din Bd. Basarabia;

- Bd. Pierre de Coubertin, ambele sensuri de circulatie;

- Str. Maior Coravu, ambele sensuri de circulatie;

- Str. Serbanica Vasile, ambele sensuri de circulatie;

- Str. Tony Bulandra (inclusiv sens giratoriu intre strazile Maior Coravu si Tony

Bulandra), ambele sensuri de circulatie;

- Str. Vatra Luminoasa, ambele sensuri de circulatie.

Organizatorul evenimentului va asigura eliberarea tronsoanelor mentionate mai sus prin masuri de notificare si ulterior ridicarea autovehiculelor parcate in zona de restrictie.

Conform politiei, "traficul rutier se va restrictiona gradual, incepand cu ora

07.00, in functie de afluenta publicului si daca situatia o va impune, iar incepand cu ora

14.00 va fi restrictionat complet", dupa cum urmeaza:

- Str. Maior Coravu, intre Sos. Mihai Bravu si intrarea in stadionul National

Arena, precum si strazile care intersecteaza si acced in acest tronson;

- Bd. Pierre de Coubertin, intre Sos. Iancului si sensul giratoriu de la intrarea in

Stadionul Arena Nationala, precum si strazile care intersecteaza si acced in acest

tronson;

- Str. Vatra Luminoasa, intre Sos. Mihai Bravu si Bd. Pierre de Coubertin,

precum si strazile care intersecteaza si acced in acest tronson;

- Str. Tony Bulandra;

- Bd. Basarabia intre Piata Muncii si Bd. Chisinau, precum si strazile care

intersecteaza si acced in acest tronson.

Recomandari pentru soferi si pietoni

Politia le transmite participantilor la trafic sa tina cont de urmatoarele sfaturi:

* sa foloseasca mijloacele de transport in comun pentru a evita blocajele in trafic;

* sa nu opreasca ori sa stationeze pe arterele mentionate mai sus, care fac parte din perimetrul de siguranta;

* sa isi pastreze calmul si sa nu claxoneze abuziv in cazul in care se afla in zone aglomerate;

* sa respecte semnalele politistilor rutieri care dirijeaza traficul pentru asigurarea fluentei si recomandarile politistilor care se afla in punctele de deviere;

* sa reduca viteza atunci cand trec pe langa grupurile de suporteri si sa evite pe timpul deplasarii, manifestarile de natura a pune in pericol siguranta lor, dar si a celorlalti participanti la trafic.

Pietonilor le recomandam sa circule doar pe trotuare, traversarea strazii sa o faca doar prin locurile special amenajate si la culoarea verde a semaforului electric, dupa ce s-au asigurat temeinic, iar conducatorii de vehicule le-au inteles intentia de a traversa.

Rute ocolitoare

- Bd. Unirii - Str. Lucian Blaga - Calea Dudesti - Bd. Camil Ressu - Bd. Nicolae

Grigorescu - Bd. Theodor Pallady;

- Sos. Mihai Bravu - Sos. Iancului - Sos. Pantelimon;

- Sos. Stefan cel Mare - Sos. Colentina - Sos. Fundeni;

- Sos. Morarilor - Str. Lucretiu Patrascanu - Str. Constantin Brancusi - Bd.

Nicolae Grigorescu - Str. Liviu Rebreanu.

Programul partidelor de la Euro de pe Arena Nationala

Grupa C

Duminica, 13 iunie 2021, ora 19:00 Austria - Macedonia de Nord;

Joi, 17 iunie 2021, ora 16:00 Ucraina - Macedonia de Nord;

Luni, 21 iunie 2021, ora 19:00 Ucraina - Austria;

Optime de finala

Luni, 28 iunie 2021, ora 22:00 1F - 3A/B/C.