Euro 2020: Spania va fi prima semifinalista. Predictia facuta de motanul surd Ahile nu lasa nici o speranta Elvetiei

Motanul Ahile, "oracolul" de la muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg, a prezis vineri victoria selectionatei Spaniei in fata Elvetiei, in sferturile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2020, informeaza EFE, conform agerpres.ro.

Ceremonia a avut loc in sala Bosfor a celebrului muzeu din fosta capitala imperiala rusa, una dintre cele mai importante galerii de arta din lume.

Ca si in predictiile anterioare ale felinei, curatorii muzeului i-au dat lui Ahile sa miroasa doua boluri cu mancare. Imediat dupa ce le-au pus pe masa, motanul s-a repezit asupra castronului pe care se afla steagul Spaniei. El a mancat din acel bol circa un minut.

Ingrijitorul a anuntat ca Ahile nu a manifestat niciun interes fata de castronul elvetian si a optat pentru cel spaniol.

Prin urmare, echipa Spaniei ar fi castigatoarea meciului si s-ar califica in semifinalele turneului, adauga EFE.

Felina, una dintre comorile muzeului Ermitaj, este surda dar aproape infailibila atunci cand vine vorba de alegerea castigatorului pe terenul de fotbal.

De la debutul actualului Campionat European, Ahile a facut sase predictii, in cinci din ele reusind sa prevada corect invingatoarea.

In urma cu trei ani, la Cupa Mondiala din Rusia, motanul a prezis victoria selectionatei ruse in fata Spaniei, in optimile de finala, una dintre surprizele competitiei.

Ahile iubeste fotbalul si, potrivit ingrijitorilor sai, isi petrece ziua jucandu-se cu mingea in subsolurile muzeului. Datorita surditatii de care sufera de la nastere, Ahile si-a dezvoltat foarte mult celelalte simturi.

Cateva zeci de pisici, ai caror stramosi au fost adusi de tarul Petru cel Mare in secolul XVII, protejeaza in prezent de rozatoare capodoperele de la muzeul Ermitaj si dispun de un personal dedicat lor.