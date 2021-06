Surpriza! Cine sunt cei mai buni portari de la Euro 2020

Campionatul European de fotbal trece astazi in faza a treia a grupelor, in care se vor decide majoritatea echipelor calificate in optimi.

Pana acum, fiecare echipa a jucat cate doua partide, iar statistica meciurilor scoate la iveala lucruri inedite.

Spre exemplu, conform uefa.com, cei mai buni portari de pana acum sunt macedoneanul Dimitrivieski si turcul Cakir, care au reusit cate 11 parade.

Echipele lor nu au acumulat niciun punt, iar ambii au incasat cate cinci goluri.

Singurii portari care nu au primit gol la Euro 2020 sunt Donnarumma (Italia), Olsen (Suedia) si Pickford (Anglia)