Euro 2020: Olanda defileaza in grupa organizata de Romania. Prima nationala eliminata matematic de la turneul final

Olanda s-a calificat in optimile de finala la Euro 2020 dupa ce a invins joi, la Amsterdam, cu scorul de 2-0 (1-0), reprezentativa Austriei, in etapa a II-a Grupei C a competitiei, conform news.ro.

Au marcat: Depay '11 (p), Dumfries '67.

E un rezultat in urma caruia se cunoaste prima nationala eliminata matematic de la Euro 2020. In Grupa C, organizata si de Romania, Macedonia de Nord nu mai are nicio sansa de a continua competitia in optimi.

Olanda e deja calificata, iar Austria si Ucraina isi vor disputa la Bucuresti, luni, 21 iunie, locul al doilea.

Au evoluat urmatoarele echipe:

Olanda: Stekelenburg - Dumfries, De Vrij, De Ligt, Blind (Ake '64), van Aanholt (Vijnaldt '65) - De Roon (Gravenbergh '74), Wijnaldum, F. De Jong - Weghorst (Malen '64), Depay (L. De Jong '82). Antrenor: Frank de Boer;

Austria: Bachmann - Lainer (Grillitsch '62), Dragovic (Lienhart '84), Hinteregger, Ulmer - Baumgartner (Lazaro '70), X. Schlager (Onisiwo '84), Laimer, D. Alaba - Gregoritsch (Kalajdzic '71), Sabitzer. Antrenor: Franco Foda.

Cartonase galbene: De Roon '14 / D. Alaba '10, Bachmann '67.

Arbitri: Orel Grinfeeld (Israel) - Roy Hassan, Idan Yarkoni (ambii Israel) - Davide Massa (Italia).

Intr-un alt meci din Grupa C, Ucraina a invins, tot joi, la Bucuresti, cu 2-1, Macedonia de Nord.

Clasamentul inaintea ultimei etape (care programeaza meciurile Olanda - Macedonia de Nord si Austria - Ucraina) este urmatorul: 1. Olanda - 6 puncte, 2. Ucraina - 3 puncte, 3. Austria - 3 puncte, 4. Macedonia de Nord - niciun punct.