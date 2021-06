EURO 2020 - De ce a purtat Neuer banderola de capitan in culorile curcubeului

Meciul Germania - Ungaria 2-2, disputat la Munchen, in ultima faza a grupelor Euro 2020, a fost marcat de o serie de incidente.

Inainte de inceperea meciului, un suporter a intrat pe teren in momentul intonarii imnului Ungariei, defiland cu drapelul curcubeu pe Allianz Arena in fata nationalei maghiare.

Totodata, Manuel Neuer, portarul nationalei Germaniei,a purtat o banderola de capitan in culorile curcubeului, tot in semn de protest fata de abuzurile pe care le comite guvernul liberal al lui Viktor Orban impotriva comunitatii LGBT.

Meciul s-a desfasurat intr-un cadru tensionat, in urma refuzului UEFA de a permite iluminarea Allianz Arena in culorile curcubeului, simbolul miscarii LGBT. Germania a vrut sa protesteze astfel fata de o lege adoptata in Ungaria impotriva LGBT.

Germania s-a calificat mai departe, urmand sa joace in optimi contra Angliei.