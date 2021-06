Heidi Klum (48 de ani), una dintre cele mai apreciate fotomodele din istorie, este si o impatimita a fotbalului, astfel ca nu putea sa rateze debutul tarii sale, Germania, la Euro 2020, esecul cu Franta (0-1).

Inainte de startul partidei, frumoasa Heidi a tinut sa-si incurajeze compatriotii. "Succes astazi" a scris ea pe Instagram, alaturand o fotografie sexy, in care apare imbracata intr-un tricou alb-negru al nationalei Germaniei care pare sa fie taiat de la jumatate, exact in zona sanilor.

De asemenea, nemtoaica s-a afisat intr-o postura indrazneata, in bikini, imagine care i-a pus din nou in valoare calitatile fizice de fotomodel, in ciuda varstei destul de inaintate.

Heidi Klum a fost primul fotomodel din Germania care a patruns in elita fotomodelelor din intreaga lume, mai exact printre "ingerasii" de la Victoria's Secret.