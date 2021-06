Eliminarea de la Euro 2020 o doare si pe ea! Cine e cea mai frumoasa macedoneanca ajunsa la Bucuresti FOTO

Macedonia de Nord este prima echipa care va parasi Euro 2020 dupa faza grupelor, in urma rezultatelor inregistrate joi.

La Bucuresti, Macedonia de Nord a fost invinsa, cu scorul de 2-1, de Ucraina, in primul meci al etapei a doua a Grupei C. Joi seara, Olanda a castigat, cu scorul de 2-0, partida cu Austria, de la Amsterdam, si a devenit a treia echipa calificata in optimi, dupa Italia si Belgia.

Clasamentul grupei inaintea ultimei etape (care programeaza meciurile Olanda - Macedonia de Nord si Austria - Ucraina) este urmatorul: 1. Olanda - 6 puncte, 2. Ucraina - 3 puncte, 3. Austria - 3 puncte, 4. Macedonia de Nord - niciun punct.

Macedonia de Nord, care a pierdut si primul meci, cu Austria, scor 1-3, va termina grupa pe locul 4, indiferent de rezultatele din ultima etapa. In optimi se califica primele doua clasate din cele sase grupe plus cele mai bune patru formatii de pe locurile 3.

Esecurile nationalei nord-macedonene la Bucuresti au fost traite pe viu si de cateva dintre partenerele de viata ale fotbalistilor. Printre ele s-a aflat si frumoasa Tamara Chuprina, iubita fundasului Darko Velkovski.

Tanara s-a pozat in tribunele Arenei Nationale din Bucuresti, iar in zilele fara meciuri a cutreierat strazile capitalei Romaniei.