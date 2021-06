Euro 2020. Geopolitica locurilor VIP de pe Arena Nationala

Invitatiile la primul meci din cadrul Euro 2020 desfasurat la Bucuresti, pe Arena Nationala, reflecta fidel, intamplator sau nu, spectrul "protectorilor" politici ai lui Razvan Burleanu, presedintele Federatiei Romane de Fotbal (FRF).

Explicatia cea mai plauzibila este una simpla: seful FRF se pregateste deja de alegerile generale din 2022 pentru sefia Federatiei.

Printre spectatorii de "protocol" nu s-au numarat, de exemplu, liderii PNL, partid la care Burleanu nu are usi deschise. Bunaoara, nici presedintele Klaus Iohannis si nici premierul Florin Citu nu au onorat invitatiile la meciul de duminica, dintre Austria si Macedonia de Nord. Surse politice consultate de Ziare.com ne-au declarat ca, desi prezent la meci, nici Ludovic Orban nu a venit pe filiera FRF ci la invitatia Primariei Capitalei, deci a lui Nicusor Dan.

Fosta tovarasie cu PSD, despre care presa vremii scria ca fost trambulina care l-a propulsat in 2014 la sefia Federatiei, a fost onorata de Burleanu cu o invitatie adresata si acceptata de vicepresedintele social-democrat Vasile Dancu, alaturi de alti lideri de mai mica anvergura ai partidului.

Sursele citate mai subliniaza ca, in actuala coalitie, Burleanu pare sa aiba cat de cat "intrare" la USR+, in timp ce Cseke Attila, unul dintre liderii UDMR, a venit la meci tot in baza unei invitatii a Primariei Capitalei.

In aceeasi logica se potrivesc si faptul ca fotbalisti de legenda ca Hagi sau Gica Popescu au fost "exilati" la tribuna a II-a, in timp ce figuri din fotbalul autohton mai anonime, dar cu drept de vot in alegerile ce urmeaza la FRF, au vazut meciul de la Tribuna I, in baza invitatiilor forului fotbalistic condus de Burleanu.

Actualul staroste al fotbalului romanesc conduce Federatia din martie 2014 cand l-a invins pe Vasile Avram, in turul 2, cu un avans considerabil: 113 - 58. In 2014, Razvan Burleanu l-a inlocuit pe Mircea Sandu, care fusese in fruntea FRF din luna august a anului 1990. Patru ani mai tarziu, Burleanu a luptat cu fostul international Ionut Lupescu pentru sefia FRF si l-a invins cu 168 de voturi fata de numai 78.