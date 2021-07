Luis Enrique, selectionerul echipei Spaniei, invinsa de Italia in semifinalele EURO 2020, cu 4-2 la loviturile de departajare, a refuzat sa vorbeasca de "o seara trista", preferand sa pastreze partea pozitiva a acestui turneu si fara sa aiba "nimic de reprosat" jucatorilor sai, relateaza AFP, conform agerpres.ro.

"Nu a fost o seara trista pentru noi, deloc, iar fotbalul ne-a reamintit ca poti castiga sau poti pierde. Nu suntem descurajati deloc, ci trebuie sa ne felicitam adversarii. Am spus inainte de EURO ca suntem printre cele opt echipe capabile sa castigam, deci nu m-am inselat. Ne intoarcem stiind ca puteam castiga competitia", a spus selectionerul iberic.

"A- pentru jucatorii mei, A+ daca am fi castigat. Ei au facut o treaba excelenta si n-am nimic sa le reprosez. Am demonstrat ca suntem o echipa si vom continua sa o facem. Trebuie sa ne odihnim si ne vom regasi la viitoarele convocari", a mai spus Luis Enrique.

"Alvaro (Morata) este remarcabil. El a vrut sa execute penalty-ul desi a avut momente dificile in aceasta competitie. El a fost excelent, a marcat. Dani Olmo a fost si el fantastic, foarte inteligent in joc, genial intre linii si am reusit sa perturbam masinaria centrala Giorgio Chiellini - Leonardo Bonucci, care l-a neutralizat pe Lukaku (in meciul precedent). Ne-am procurat multe oportunitati, dar ne-a lipsit adesea exact ultimul gest", a adaugat selectionerul spaniol.

Selectionata de fotbal a Italiei s-a calificat in finala EURO 2020 dupa ce a invins reprezentativa Spaniei cu scorul de 4-2, la loviturile de departajare, marti seara, pe Stadionul Wembley din Londra, in prima semifinala, in care scorul a fost egal dupa 120 de minute, 1-1 (0-0, 1-1).

Italia a reusit sa deschida scorul prin Federico Chiesa (60), dar Spania, care a dominat jocul, a izbutit egalarea pe final, prin noul-intrat Alvaro Morata (80). La loviturile de departajare, Belotti, Bonucci, Bernardeschi si Jorginho au transformat pentru italieni, iar Gerard Moreno si Thiago Alcantara au inscris pentru spanioli. Manuel Locatelli a ratat pentru ''azzurri'' (a aparat Unai Simon), iar de la iberici au irosit penalty-urile Olmo (sut peste) si Morata (a aparat Donnarumma).

In ultimul act, Italia va infrunta, pe 11 iulie, la Londra, Anglia sau Danemarca, formatiile care vor disputa, miercuri, a doua semifinala, pe Wembley.