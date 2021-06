Fanii din Marea Britanie ai nationalei Angliei cu bilete la sfertul de finala cu Ucraina, de la Roma, au aflat ca nu isi pot sustine echipa favorita din tribunele Stadionului Olimpic, chiar daca sunt vaccinati cu schema completa sau au teste negative pentru noul coronavirus, informeaza dailymail.co.uk, conform news.ro.

Persoanele care locuiesc in Marea Britanie pot intra in Italia, dar trabuie sa stea in izolare timp de cinci zile, ceea ce inseamna ca, daca un suporter ar fi plecat la Roma miercuri dimineata, ar fi obligat sa stea in carantina pana duminica, o zi dupa meciul Ucraina - Anglia.

Ads

Singurul mod in care o persoana poate evita obligatie de izolare este sa demonstreze ca merge in Italia pentru "munca, tratament medical sau pentru o urgenta".

Suporterii englezi sunt furiosi pentru ca, spre deosebire de ei, personalul UEFA si invitatii forului european vor primi o scutire de carantina atunci cand vor calatori la Londra pentru semifinalele si finala turneului de luna viitoare.

In aceste conditii, Federatia Engleza de Fotbal va facilita ca suporterii aflati printre cei 30.000 de britanici care locuiesc in Italia dupa Brexit sa primeasca bilete prin intermediul ambasadei Regatului Unit la Roma.

De asemenea, echipa antrenata de Gareth Southgate ar putea primi sustinere de la fani din randul celor 1,2 milioane de persoane nascute in Marea Britanie, dar care traiesc in Uniunea Europeana si se pot deplasa in "Cetatea Eterna" pentru meciul de sambata, de la ora 22.00, atata timp cat nu au fost in Marea Britanie in ultimele 14 zile.