Care este echipa ideala de la EURO 2020 alcatuita de UEFA

Portughezul Cristiano Ronaldo si francezul Paul Pogba au fost inclusi in echipa ideala a EURO 2020, alcatuita de UEFA, chiar daca nationalele lor au fost eliminate in optimile de finala ale competitiei incheiate cu victoria Italiei.

Cele doua finaliste, Italia si Anglia, sunt cel mai bine reprezentate in aceasta formatie ideala, cu cate trei jucatori. La Nazionale ii are pe Gianluigi Donnarumma, ales cel mai bun jucator al turneului, capitanul Giorgio Chiellini si Federico Chiesa, iar Anglia, pe Harry Maguire, Luke Shaw si Raheem Sterling. Danemarca, surpriza placuta a competitiei, este reprezentata de Joakim Maehle si Kasper Dolberg, iar Elvetia, ce a facut si ea o figura frumoasa, il are pe Granit Xhaka.

Echipa ideala, in viziunea UEFA, este: Gianluigi Donnarumma (Italia) - Giorgio Chiellini (Italia), Harry Maguire (Anglia) - Joakim Maehle (Danemarca), Luke Shaw (Anglia) - Paul Pogba (Franta), Granit Xhaka (Elvetia) - Raheem Sterling (Anglia), Federico Chiesa (Italia), Kasper Dolberg (Danemarca) - Cristiano Ronaldo (Portugalia).

Dupa cum s-a anuntat, Cristiano Ronaldo a fost declarat golgheterul EURO 2020, chiar daca a inscris acelasi numar de goluri ca si cehul Patrick Schick (5), atacantul lusitan avand insa si un assist reusit pe parcursul celor 360 de minute in care a fost pe teren.

Nationala Italiei este noua campioana europeana, dupa ce a invins echipa Angliei cu scorul de 3-2 la loviturile de departajare, duminica seara, pe Stadionul Wembley din Londra, in finala EURO 2020, in care scorul a fost egal, 1-1 (0-1, 1-1), la finalul celor 120 de minute.