Cine este singurul fotbalist de la Euro 2020 care nu a gresit nicio pasa

Campionatul European de fotbal trece astazi in faza a treia a grupelor, in care se vor decide majoritatea echipelor calificate in optimi.

Pana acum, fiecare echipa a jucat cate doua partide, iar statistica meciurilor scoate la iveala lucruri inedite.

Spre exemplu, conform uefa.com, singurul fotbalist care nu a gresit nicio pasa este fundasul olandez Mathijs De Ligt.

Fotbalistul lui Juventus a dat 40 de pase, toate fiind reusite.

Pe locul doi se afla englezul James, cu o acuratete a paselor de 99 %. El a dat 84 de pase reusite din 89.