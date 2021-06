Reprezentativa Cehiei s-a calificat, duminica, in sferturile de finala ale Campionatului European, trecand in optimi de Olanda, scor 2-0, pe Puskas Arena din Budapesta. Au marcat Holes '68 si Schick '80.

In minutul 55, de la olandezi a fost eliminat De Ligt, fotbalist care si-a asumat vina esecului.

"Evident ca este dureros. Practic am pierdut meciul din cauza a ce am facut eu. Privind in urma, cred ca ar fi trebuit sa las mingea sa-si urmeze cursul. Am simtit ca aveam jocul sub control si am avut cateva ocazii, mai ales in prima repriza. Nici macar nu am avut senzatia ca cehii si-au creat prea multe ocazii de a marca, dar evident ca eliminarea a facutt diferenta", a spus De Ligt (21 ani), care joaca la Juventus Torino.

In sferturile de finala, Cehia va intalni Danemarca.