Euro 2020: Danemarca - Belgia, primul meci al nordicilor fara Christian Eriksen. Echipa calificata in optimi

Belgia s-a calificat in optimile de finala ale turneului final al Campionatului European, dupa ce a invins, joi, la Copenhaga, cu scorul de 2-1 (0-1), echipa Danemarcei, in etapa a II-a a Grupei B din cadrul Euro 2020, conform news.ro.

Au marcat: Poulsen '2 / T. Hazard '55, De Bruyne '70.

Meciul de la Copenhaga s-a disputat cu aproximativ 25.000 de fani in tribune, dupa ce capacitatea admisa a Stadionului Parken a fost crescuta de la 25 la suta la 65 la suta.

Partida a fost oprita in minutul 10, in semn de respect fata de jucatorul Christian Eriksen, victima a unui stop cardiac la meciul Danemarca - Finlanda, scor 0-1. Jucatorii si spectatorii au aplaudat timp de un minut, in timp ce numarul 10 danez se afla intr-un spital din Copenhaga, in recuperare.

"Toata Danemarca este cu tine, Christian", a fost bannerul afisat de suporterii echipei gazda.

Au evoluat urmatoarele echipe:

Danemarca: Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard (Skov Olsen '85), Maehle - Wass (Stryger Larsen '62), Hojbjerg, Delaney (Jensen '72) - Braithwaite, Poulsen (Norgaard '62), Damsgaard (Cornelius '72). Antrenor: Kasper Hjulmand;

Belgia: Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen - Meunier, Tielemans, Dendoncker (Witsel '59), T. Hazard (Vermaelen '90+4) - Mertens (De Bruyne '46), Lukaku, Carrasco (E. Hazard '59). Antrenor: Roberto Martinez.

Caronase galbene: Waas '59, Damsgaard '69, Jensen '82 / T. Hazard '90+4.

Arbitri: Bjorn Kuipers (Olanda) - Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (ambii Olanda) - Andreas Ekberg (Suedia).

Clasament: 1. Belgia - 6 puncte, 2. Finlanda - 3 puncte, 3. Rusia - 3 puncte, 4. Danemarca - niciun punct.