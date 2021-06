Euro 2020: meciul Danemarca - Belgia s-a oprit in minutul 10. Fanii si jucatorii l-au aplaudat indelung pe Christian Eriksen VIDEO

Meciul Danemarca - Belgia de la Euro 2020, primul al gazdelor dupa evenimentul dramatic petrecut la confruntarea cu Finlanda, a avut parte de un moment emotionant indreptat catre Christian Eriksen.

Astfel, cum Eriksen era purtatorul tricoului cu numarul 10 la nationala Danemarcei, protocolul intalnirii cu Belgia de la Copenhaga a prevazut o scurta pauza in minutul 10. Scorul in momentul intreruperii era 1-0 pentru Danemarca, gol marcat in minutul 2.

Dupa ce arbitrul a oprit ostilitatile, fanii si jucatorii celor doua echipe l-au aplaudat indelung pe jucatorul care a fost la un pas de a-si pierde viata pe aceeasi arena, in urma cu cateva zile.