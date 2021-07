Selectionerul Angliei, Gareth Sothgate, si-a laudat jucatorii dupa calificarea in finala Euro 2020, in ciuda penalty-ului scandalos primit de Sterling in prelungiri.

"Sunt atat de mandru de jucatori! Este o ocazie incredibila de a face parte din asta. Stiam ca nu va fi simplu. Cand astepti atat timp cat a trebuit sa o facem noi ca sa trecem de semifinala, jucatorii - avand in vedere experienta internationala limitata pe care unii dintre ei o au - au facut o treaba incredibila.

Cel mai placut lucru este ca am dat fanilor si natiunii o noapte fantastica, iar calatoria continua inca patru zile. Trebuie sa ne bucuram de faptul ca suntem in finala, dar mai este un obstacol masiv de cucerit. Ce moment stralucitor pentru noi!", a spus el, potrivit BBC.

Anglia a invins, miercuri, pe Stadionul Wembley, cu scorul de 2-1 (1-1, 1-1), dupa prelungiri, reprezentativa Danemarcei si s-a calificat in premiera in finala unui turneu final al Campionatului European, in care va intalni Italia.

Au marcat: Kjaer '39 (a), Kane '104 / Damsgaard '30.

In minutul 102, Sterling a obtinut usor un penalti, dupa ce a "plonjat" acuzand o interventie asupra sa a lui Maehle. Faultul a fost confirmat de VAR. Kane a executat lovitura de la 11 metri, Schmeichel a respins in fata si tot atacantul de la Tottenham a trimis balonul in poarta.

Ultima partida a competitiei va avea loc duminica, de la ora 22.00, tot pe Stadionul Wembley.