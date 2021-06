Cristiano Ronaldo si-a umilit un adversar, dar razbunarea a fost crunta VIDEO

Germania a lasat repede in urma infrangerea cu Franta si si-a refacut moralul cu Portugalia, careia i-a dat patru goluri.

Prima parte a meciului a apartinut Portugaliei, care a marcat prin Ronaldo dupa o pasa a lui Jota.

CR 7 a simtit ca e loc si de spectacol. El a ciupit mingea din fata lui Rudiger, apoi a pasat cu calciul din fata fundasului german.

"Un taxi pentru Rudiger....comandat de GOAT", a scris omul de televiziune britanic Piers Morgan, referindu-se la Ronaldo ca Greatest Of All Time - cel mai mare din toate timpurile.

Germanii nu s-au lasat asa usor impresionati si au marcat de patru ori in poarta Portugaliei. Avand in fata un meci cu Ungaria, nemtii se pot gandi acum la calificarea in optimi.

Taxi for Herr Rudiger... ordered by The 🐐 🤣 pic.twitter.com/zKBCaFx4zK- Piers Morgan (@piersmorgan) June 19, 2021

Man is mocking it pic.twitter.com/SGvJ38jjHw- J (@JamelLeurs) June 19, 2021