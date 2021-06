Nici Ronaldo, nici Mbappe! Cine sunt cei mai rapizi fotbalisti de la Euro 2020

Campionatul European de fotbal trece astazi in faza a treia a grupelor, in care se vor decide majoritatea echipelor calificate in optimi.

Pana acum, fiecare echipa a jucat cate doua partide, iar statistica meciurilor scoate la iveala lucruri inedite.

Spre exemplu, conform uefa.com, cei mai rapizi fotbalisti de la turneul final sunt italianul Spinazzola si ungurul Nego. Ei au atins viteza de 33,8 kilometri la ora.

Francezul Mbappe si portughezul Cristiano Ronaldo nu se regasesc in top, desi sunt cunoscuti ca doi fotbalisti de mare viteza.