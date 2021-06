Euro 2020: borna cu care meciul de la Bucuresti va ramane mereu in istoria competitiei continentale

Cel de-al 700-lea gol din istoria turneelor finale ale Campionatului European de fotbal s-a marcat duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, cu ocazia meciului Austria - Macedonia de Nord (3-1) de la EURO 2020, si l-a avut ca autor pe austriacul Michael Gregoritsch, informeaza EFE, conform agerpres.ro.

Gregoritsch, jucatorul echipei germane FC Augsburg, a punctat in minutul 78, aducandu-si echipa in avantaj, dupa ce Austria a deschis scorul prin Stefan Lainer (18), iar macedonenii au restabilit egalitatea prin "veteranul" Goran Pandev (28).

