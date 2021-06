Probleme mari pentru nationala Belgiei inainte de sfertul de finala cu Italia, de la Euro 2020

Belgia a fost una dintre cele mai bune echipe de la Euro 2020, fiind neinvinsa.

Echipa lui Roberto Martinez va avea parte de un adversar extrem de puternic in sferturile de finala, unde va juca impotriva Italiei, si ea una dintre cele mai in forma echipe de la Euro 2020.

Din pacate, Belgia nu va putea conta pe doi dintre cei mai buni jucatori ai ei, Eden Hazard si Kevin De Bryune, care sunt indisponibil pentru meciul de vineri.

Ei nu au accidentari foarte grave, dar nu pot juca impotriva Italiei, insa vor ramane in lot, putand fi apti in eventualitatea ca Belgia va trece mai departe in sferturile de finala.