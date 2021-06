"Basic Instinct" la Euro 2020! Jurnalista blonda prinsa in "ofsaid" a deslusit misterul lenjeriei intime. Ce spune despre asemanarea cu Sharon Stone VIDEO

Jurnalista italiana Paola Ferrari a reactionat in urma discutiilor iscate in jurul ei in spatiul virtual, legate de o neglijenta de care a dat dovada in timpul unei transmisiuni live la postul Rai.

Scena a fost imediat asemanata cu celebra miscare a picioarelor cu care actrita Sharon Stone a facut senzatie in filmul "Basic Instinct" din 1992. In varsta de 60 de ani, Paola Ferrari a tinut neaprat sa clarifice acest subiect.

"S-a intamplat, nimic grav. Este riscant sa ma compar cu Sharon Stone, avand in vedere ca ea este una dintre cele mai senzuale femei din lume. Pe scurt, videoclipul viral pare putin exagerat, am stat doua seri cu pantaloni. Sharon Stone in acea scena nu purta lenjerie intima ... Eu prefer sa-mi protejez sanatatea si igiena", a declarat Paola.

Paola Ferrari.

60 anni.

Guarda in camera, vede che e inquadrata

Apre e poi chiude le gambe.

Rai. Di tutto, di piu. #EURO2020

pic.twitter.com/5siAWko96s- Richi - Smoking Bianco 🇮🇹 (@musagete10) June 15, 2021