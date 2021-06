Al doilea meci de la Euro 2020 pe Arena Nationala. Vom avea prima echipa eliminata de la turneul final? LIVETEXT, de la 16.00

Arena Nationala gazduieste joi, 17 iunie, al doilea meci din grupa C de la Euro 2020, cel dintre Ucraina si Macedonia de Nord, cu incepere de la ora 16.00.

Partida este cea de-a doua organizata pe stadionul din Bucuresti dupa intalnirea Austria - Macedonia de Nord (3-1).

In clasamentul grupei, adversarele de astazi, Ucraina (2-3 cu Olanda la debut) si Macedonia de Nord, au zero puncte, astfel ca intalnirea are caracter decisiv.

Exista chiar posibilitatea ca invinsa din meciul Ucraina - Macedonia de Nord sa fie prima echipa eliminata matematic de la Euro 2020, in functie si de rezultatul meciului Olanda - Austria, programat la Amsterdam, la ora 22.00.