Euro 2020: cate persoane vaccinate au intrat pe Arena Nationala si cate teste pozitive au fost consemnate

FRF a anuntat ca la meciul Austria - Macedonia de Nord, din Grupa C a turneului final al Campionatului European, au asistat din tribunele Arenei Nationale 9.082 de spectatori, desi capacitatea maxima permisa de protocolul sanitar al autoritatilor romane a fost de aproximativ 13.000 de locuri, conform news.ro.

Dintre cei 9.082 de spectatori din tribune, 76 la suta au primit bratarile de acces pe baza actelor medicale care dovedeau vaccinarea cu schema completa, trecerea prin boala in ultimele 90 de zile sau un test RT-PCR negativ din ultimele 72 de ore. Ultimele doua situatii au fost extrem de rare, principala cale de imunizare fiind vaccinarea.

Restul spectatorilor, in numar de 2.136, au primit bratarile de acces in urma testarii rapide in centrele medicale acreditate Euro-2020 de la OK Medical si Complet Medical, incepand cu 24 de ore inaintea deschiderii portilor Arenei Nationale. Nu s-a semnalat niciun test pozitiv.

Personalul care a organizat meciul si cel care a asigurat serviciile pentru spectatori a fost de asemenea verificat: 976 de persoane erau imunizate prin vaccinare sau trecere prin boala, iar 376 au fost testate rapid, nefiind inregistrate cazuri pozitive.

In zilele de meci, la Arena Nationala este deschis un punct de vaccinare pentru romanii care doresc sa se imunizeze impotriva Covid-19.

Joi, managerul de comunicare al FRF, Razvan Mitroi, a afirmat ca toate cele 13.000 de locuri disponibile pentru fiecare meci din grupa vor fi ocupate.

Reprezentativa Austriei a invins, duminica seara, pe Arena Nationala, cu scorul de 3-1, selectionata Macedoniei de Nord, intr-un meci din grupa C a Euro-2020.

A fost primul meci gazduit de Romania la un turneu final al Campionatului European.

Au inscris: Lainer '18, Gregoritsch '78, Arnautovic '89 / Pandev '28.

Pe Arena Nationala vor mai avea loc confruntarile Ucraina - Macedonia de Nord (joi, 17 iunie, ora 16.00) si Ucraina - Austria (luni, 21 iunie, ora 19.00), ambele tot din grupa C a Euro-2020, precum si o optime de finala, in 28 iunie, de la ora 22.00.