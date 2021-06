Fostul international Marius Niculae a declarat miercuri ca a fost o greseala a "organizatorilor" sa le dea locuri lui Gheorghe Hagi si Gheorghe Popescu la Tribuna a II-a a Arenei Nationale la meciul Macedonia de Nord - Austria, de la EURO 2020, si ca a primit si el o invitatie din partea FRF, "probabil la peluza", avand in vedere ca a jucat mai putin pentru echipa nationala, conform agerpres.ro

"Politicienii nu au nici o vina, ei s-au asezat pe locurile pe care le-au primit, dar clar jucatori ca Hagi sau Popescu ar trebui sa stea la VIP intotdeauna. A fost o greseala din partea celor care au organizat, cred ca nu se va repeta. Si eu am primit o invitatie la meciul de luni, de la federatie. Nu am primit biletul, vom vedea unde o sa stau. Probabil ca in peluza, la cate meciuri am avut eu in comparatie cu Gica Popescu si Hagi. Sper sa nu stau in peluza", a afirmat Marius Niculae.

Federatia Romana de Fotbal a anuntat, miercuri, ca pentru urmatoarele partide de la Bucuresti din cadrul EURO 2020 are mai multe locuri disponibile la tribuna oficiala pentru personalitatile fotbalului romanesc, in contextul in care la primul meci gazduit de Arena Nationala, FRF le-a alocat bilete la tribuna a II-a fostilor internationali Gheorghe Popescu, Gheorghe Hagi si Dorinel Munteanu.

In mesajul postat pe pagina oficiala de Facebook, FRF nu precizeaza numele personalitatilor pe care le va invita la tribuna VIP.

Fostii internationali Gheorghe Popescu, Gheorghe Hagi si Dorinel Munteanu, care a fost si ambasador al turneului la Bucuresti, au urmarit partida Macedonia de Nord - Austria, scor 1-3, prima organizata la Bucuresti, de la tribuna a II-a a Arenei Nationale.

Urmatoarele trei partide din cadrul Campionatului European gazduite de Arena Nationala din Bucuresti sunt: Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), ambele in Grupa C, precum si partida din optimi care va opune castigatoarea Grupei F si formatia clasata pe locul al treilea intr-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).