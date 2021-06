A debutat la Euro 2020 fotbalistul care a invins de doua ori cancerul

Italia a invins Elvetia cu 3-0 si este prima echipa calificata in optimile de finala ale Euro 2020.

Dincolo de victoria clara a echipei lui Roberto Mancini, meciul de aseara a prilejuit si un moment emotionant.

La turneul final a debutat si Francesco Acerbi, care l-a inlocuit pe capitanul Chiellini, un fotbalist de 33 de ani, care s-a luptat dur cu cancerul.

Acerbi, coleg cu Radu Stefan la Lazio, a fost diagnosticat cu boala in 2013, recidivand in 2014.

"Cancerul a fost norocul meu. Ii multumesc lui Dumnezeu pentru ca am fost bolnav de cancer. Am descoperit ca sunt bolnav in iulie 2013, cand abia ajunsesem la Sassuolo", a afirmat Acerbi pentru ultimoomo.com, citat de digisport.ro.

"Prima data m-au operat si dupa 3 saptamani eram pe teren. Nimic nu se schimbase. Continuam sa ma port neprofesionist in afara terenului. ... Ma culcam tarziu, uneori stateam in oras pana la 7 dimineata, beam... Nu ma mai respectam deloc, nu-mi respectam munca, nici pe cei care ma plateau. Veneam des la antrenament baut. Fizic eram bine, pentru ca mereu am fost puternic. Puteam sa dorm putin si sa dau randament", a dezvaluit fotbalistul.

Acerbi a sperat sa prinda lotul Italiei la Euro 2016 dar nu a fost selectionat, asa ca visul i s-a implinit abia peste cinci ani.

Francesco a strans deja 15 meciuri la nationala Italiei si daca accidentarea lui Chiellini se dovedeste a fi grava, probabil va deveni titular la nationala tarii sale.