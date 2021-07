Marea absenta din finala Euro 2020. Italianul Spinazzola a sarbatorit victoria cu Spania in bratele sotiei FOTO

Reprezentativa Italiei s-a calificat in finala Euro 2020, dupa ce a invins, marti, pe Wembley, selectionata, Spaniei, scor 4-2, in urma loviturilor de departajare, in semifinalele competitiei.

Marele absent al disputei cu Spania, dar si din finala care urmeaza, este fundasul italian Leonardo Spinazzola, accidentat greav in sfertul cu Belgia.

Operat in Finlanda la tendonul lui Ahile, revelatia Italiei la acest turneu final a inceput lunga perioada de recuperare in compania sotiei sale, Miriam Sette. Cei doi au vazut impreuna dramaticul meci cu Spania, iar bucuria victoriei a fost impartasita de frumoasa italianca pe Instagram.