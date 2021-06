Selectionerul Danemarcei n-a mai rezistat: a izbucnit in plans la conferinta de presa

Selectionerul Danemarcei, Kasper Hjulmand, a declarat sambata seara, dupa meciul cu Finlanda, de la Euro-2020, ca a fost o seara foarte grea, marcata de problema medicala a lui Christian Eriksen.

Imagini memorabile: cum au reactionat fanii Danemarcei si ai Finlandei

"A fost o seara foarte grea, in care ni s-a reamintit tuturor ce este important in viata - sa avem relatii semnificative, oameni care sa ne fie apropiati, familia si prietenii. Avem un grup de jucatori pentru care nu am destule cuvinte de lauda.

Nu se poate sa fiu mai mandru de acesti oameni care au avut grija atat de bine unii de ceilalti. El este unul dintre prietenii mei dragi.

Aveam doua optiuni: sa jucam astazi sau maine la ora 12:00, iar toata lumea a convenit sa jucam astazi.

Nu poti juca un meci cu astfel de sentimente. Am incercat sa castigam. A fost incredibil cum au reusit jucatorii sa revina pe teren si sa joace repriza a doua. Sincer, erau jucatori terminati total. Terminati emotional si epuizati emotional", a spus Hjulmand, in lacrimi la conferinta de presa de la finalul partidei cu Finlanda.

Reprezentativa Danemarcei a fost invinsa, sambata, la Copenhaga, cu scorul de 1-0, de selectionata Finlandei, intr-un meci din grupa B a Campionatului European de fotbal. Finlandezii sunt debutanti la Euro.

Golul a fost marcat de Pohjanpalo, in minutul 59.

Meciul a fost marcat de o intrerupere de aproape doua ore, cauzata de problema medicala suferita de danezul Christian Eriksen. Acesta s-a prabusit pe teren spre primei reprize si a avut nevoie de manevre de resuscitare mai multe minute, dupa care a fost transportat la spital. UEFA a anuntat ca jucatorul este in stare stabila.

Sursa: news.ro