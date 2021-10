Edi Iordănescu, prima reacție după ce s-a îmbolnăvit de Covid - 19. Ce spune desprea posibilitatea ca să ajungă la echipa națională

Antrenorul FCSB, Edward Iordănescu, roagă mass-media să nu-i mai folosească numele în speculaţii legate de viitorul selecţioner, după ce Mirel Rădoi şi-a anunţat plecarea de la echipa naţională.



"Salut. Ultimele mele declaraţii vizavi de orice subiect din fotbal au fost făcute cu o zi înaintea partidei România - Armenia şi înainte să fiu depistat cu Covid-19. Începând de luni m-am izolat. Nu am vorbit cu nimeni din presă şi nici nu pot să o fac în perioada următoare. Îi rog pe reprezentanţii mass media să mă înţeleagă şi să-mi respecte decizia, iar numele meu să nu mai fie folosit în diferite speculaţii.

Ne vom auzi/vedea din nou la prima conferinţă de presă la care voi putea participa, care va avea loc peste cel puţin două săptămâni si atunci vor avea parte de deschiderea mea totală pentru a clarifica orice informaţie, aşa cum am făcut de fiecare dată.

Am încredere necondiţionată în colegii mei care se ocupă de echipă, am încredere totală în băieţi, în profesionalismul lor şi valoarea lor şi fac apel la suporterii noştri să meargă în număr cât mai mare la meci, indiferent ca sunt din Buzău, că vin din Bucureşti sau alte zone. Echipa are nevoie mare de sprijinul vostru!! Sanatate maxima tuturor!!", a scris Iordănescu, pe Facebook.

Edi Iordănescu va lipsi de la meciul pe care FCSB îl va disputa, sâmbătă, de la ora 20.30, pe teren propriu, la Buzău, cu CS Mioveni, în etapa a XII-a a Ligii I.