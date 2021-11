Edi Iordănescu a plecat de la FCSB! Gigi Becali confirmă despărțirea! Câți bani va încasa antrenorul de la patron

Edi Iordănescu nu mai este antrenorul celor de la FCSB!

Supărat după atacurile patronului, antrenorul nu a mai suportat și a bătut palma cu Gigi Becali pentru rezilierea contractului.

"Ne-am înțeles. A zis că nu vrea nimic în plus. Doar munca lui. Am vrut să-i dau banii și pe luna decembrie, dar nu a vrut. Am vrut să-i dau banii până la finalul contractului, dar nu a acceptat. Am apreciat asta. Bravo lui. A cerut 500.000, dar și-a dat seama că mai avea câteva luni de contract...

Eu i-am zis «Eu nici acum nu înțeleg de unde vine asta». MM Stoica a zis că cele mai bune antrenamente le-a văzut la el. Nici acum nu înțeleg... Posibil are ceva la echipa națională!

E un antrenor serios, eu nu-l contest. Echipa nu juca, dar nu aveam Coman, Cordea sau Tavi Popescu. Nu aveam nici închizător, Moruțan plecase. Aici îi dau dreptate. Veneau jucătorii și urmau să vină rezultatele. Nu îmi era teamă de rezultate. Eu am spus de joc. Vi se pare că l-am jignit cu ceva?

Am zis că nu sunt mulțumit de joc. Eu nu înțeleg ce s-a întâmplat. E antrenor bun. L-am întrebat pe MM Stoica și zicea «Nu am văzut la nimeni așa antrenamente. Muncește ca un nebun». Eu am zis de joc și asta l-a afectat. Dar ce să fac? Să mint?

Nu am niciun antrenor pregătit. Nu mă așteptam la așa ceva... Nici prin gând nu mi-a trecut că va pleca. M-a luat prin surprindere. O să vedem",a spus Gigi Becali pentru gsp.

Edi Iordănescu a venit în august 2021 la FCSB. Pe banca tehnică a echipei lui Becali, antrenorul are 12 partide: 8 victorii, 2 egaluri și 2 înfrângeri!