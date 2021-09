Meci uriaș pentru naționala României în această seară la Skopje! La ce se așteaptă Rădoi din partea adversarilor

Echipa naţională de fotbal a României întâlneşte, miercuri, de la ora 21:45, pe Tose Proeski Arena din Skopje, selecţionata Macedoniei de Nord, într-o partidă din cadrul Grupei J a preliminariilor CM 2022 (în direct pe PRO TV).

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Mirel Rădoi, a declarat într-o conferinţă de presă susţinută la Skopje, că în meciul cu Macedonia de Nord din preliminariile CM 2022 se aşteaptă la un joc ultra-ofensiv al adversarilor pentru că aceştia nu mai au nimic de pierdut în lupta pentru calificare, informează Agerpres.

"Partida cu Macedonia de Nord va fi una mult mai grea decât cea din tur de la Bucureşti. Pentru că adversarii au schimbat antrenorul, au schimbat sistemul de joc şi sunt mult mai agresivi în momentul în care au mingea. În plus, calitatea individuală a jucătorilor face din Macedonia de Nord o echipă foarte, foarte bună în momentul posesiei. Toţi jucătorii lor se pun în slujba echipei şi de aceea consider că Macedonia de Nord de acum este mai periculoasă decât cea pe care am întâlnit-o la Bucureşti.

Mâine ne aşteaptă o partidă în care un egal pe noi ne mai ţine în viaţă, dar pe Macedonia Nord nu. Şi în situaţia asta ei nu mai au nimic de pierdut şi sunt sigur că vom avea în faţă un sistem 4-3-3 cu un presing foarte sus, un joc ultra-ofensiv al lor. Starea proastă a gazonului în anumite momente îi poate dezavantaja precum şi spaţiile rămase libere în apărare", a afirmat Rădoi.

După ce Ianis Hagi a fost depistat pozitiv la Covid-19, selecţionerul speră să nu mai aibă alte surprize, deşi a recunoscut că are pregătit şi un plan C pentru partida de miercuri seara.

"În mare parte avem în minte posibilii titulari pentru mâine, mai sunt două semne de întrebare. Noi ne-am obişnuit cu situaţii de acest gen, aşa că avem şi planul B şi planul C pus deoparte, ca să spun aşa. Să sperăm că nu va fi nevoie să aplicăm şi planul C pentru că atunci nu vom avea prea multe soluţii pe banca de rezervă", a menţionat tehnicianul.



Constantin Budescu, recent transferat la FCSB, ar putea fi convocat pentru meciurile următoare. "Nu doar Budescu se află în planurile mele, ci toţi jucătorii care îşi găsesc echipe şi joacă e clar că sunt potenţiali convocaţi la echipa naţională. El dacă va reuşi să joace şi o va face bine atunci va fi chemat la prima reprezentativă", a explicat Rădoi.

În precedentele două meciuri disputate de la începutul acestei luni, România a învins Islanda (scor 2-0, la Reykjavik) şi Liechtenstein (scor 2-0, la Bucureşti). Echipa antrenată de Mirel Rădoi a urcat pe locul al treilea în clasamentul grupei, devansând Macedonia de Nord.

Clasamentul Grupei J: 1. Germania – 12 puncte, 2. Armenia – 10 puncte, 3. România – 9 puncte, 4. Macedonia de Nord – 8 puncte, 5. Islanda – 4 puncte, 6. Liechtenstein – niciun punct.

La 8 septembrie sunt programate partidele Armenia – Liechtenstein, Macedonia de Nord – România şi Islanda – Germania.