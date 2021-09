Mijlocaşul Ianis Hagi a declarat, duminică seară, că naţionala României a obţinut rezultatele dorite în primele două meciuri din septembrie, victorii cu Islanda şi Liechtenstein.

El a precizat că i-a dat tricoul unui copil care i l-a cerut, deoarece el a avut norocul de a-l avea alături pe tatăl său, Gheorghe Hagi, când şi-a dorit aşa ceva.

De ce a fost Mirel Rădoi supărat la finalul partidei

"Până acum este bine, am început cum ne-am dorit. Avem o deplasare grea în Macedonia de Nord. Trei puncte sunt trei puncte, important este că azi au fost suporterii înapoi pe stadion. Naţionalei i-au lipsit enorm fanii, abia aştept să jucăm pe Steaua, sper să câştigăm cu Macedonia şi s[ avem o lună octombrie dificilă. Nu văd sentiment mai plăcut decât să ai presiune şi să câştigi meciuri.", a declarat Ianis.

Întrebat de reporteriţa Pro TV dacă va marca un gol cu Macedonia, Ianis Hagi a răspuns: "Chiar şi două dacă se poate".

Potrivit Pro TV, Ianis s-a dus în tribună şi i-a dat tricoul unui copil care avea un carton cu o solicitare în acest sens "Am dat un tricou unui copil, şi eu sunt fan, am avut norocul să-l am pe tata, am avut parte de tricouri şi ghete de la mari jucători. Trebie să facem mai multe tricouri", a afirmat tânărul jucător.

Reprezentativa României a învins, duminică seară, cu scorul de 2-0 (2-0), selecţionata din Liechtenstein, într-un meci disputat cu public pe Arena Naţională, în etapa a cincea a grupei J a preliminariilor europene pentru Cupa Mondială din 2022. Ca urmare a acestui rezultat, tricolorii ocupă locul trei în grupă, cu nouă puncte, cu trei mai puţine decât liderul Germania şi unul mai puţin decât Armenia.

Au marcat Alin Toşca ’11 şi Cristi Manea ’18.

Tot duminică, Islanda a remizat pe teren propriu cu Macedonia de Nord, scor 2-2 (goluri Bjarnason ’78, Gudjohnsen ’84 / Velkovski ’12, Alioski ’54), şi Germania a învins cu 6-0 Armenia (goluri Gnabry ‘6, ’15, Reus ’35, Werner ’45, Hofmann ’52, Adeyemi ‘90+1).

Clasamentul Grupei J: 1. Germania – 12 puncte, 2. Armenia – 10 puncte, 3. România – 9 puncte, 4. Macedonia de Nord – 8 puncte, 5. Islanda – 4 puncte, 6. Liechtenstein – niciun punct.

La 8 septembrie sunt programate partidele Armenia – Liechtenstein, Macedonia de Nord – România şi Islanda – Germania.

Sursa: News.ro