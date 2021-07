Super-vedeta Dua Lipa, in culmea fericirii. Costumatia sexy cu care cantareata s-a bucurat de victoria Angliei FOTO

Anglia a invins, miercuri, pe Stadionul Wembley, cu scorul de 2-1 (1-1, 1-1), dupa prelungiri, reprezentativa Danemarcei si s-a calificat in premiera in finala unui turneu final al Campionatului European, in care va intalni Italia.

Au marcat: Kjaer '39 (a), Kane '104 / Damsgaard '30.

Ads

Printre celebritatile din intreaga lume care au privit meciul cu sufletul la gura s-a numarat si cantareata britanica Dua Lipa (25 de ani).

In compania unor prieteni, frumoasa artista s-a echipat intr-o costumatie sexy, asortata cu culorile Angliei. "IT'S COMING HOME", a scris Dua Lipa, aceasta fiind expresia favorita a englezilor in aceste zile.