Decizie dura! UEFA interzice ca stadionul din Munchen sa fie iluminat cu drapelul LGBT la meciul Germania - Ungaria

UEFA nu vrea ca stadionul Allianz-Arena din Munchen sa fie iluminat in culorile curcubeului la meciul Germania-Ungaria, de miercuri, de la Euro-2020.

Potrivit cotidianului Bild, UEFA a refuzat cererea autoritatilor din Munchen, care doreau iluminarea arenei in culorile curcubeului in semn de protest fata de o lege votata in Ungaria.

Oficialitatile din Munchen doreau acest lucru pentru a arata "solidaritatea cu comunitatea LGBT din Ungaria".

Ungaria cere sa nu se amestece politica cu sportul, raspunzand intentiei de a se ilumina cu drapelul LGBT stadionul partidei Germania-Ungaria

"UEFA este o organizatie neutra din punct de vedere politic si religios. Dat fiind contextul poltic al acestei cereri - un mesaj vizand o decizie luata de Parlamentul maghiar - UEFA trebuie sa refuze aceasta cerere", a anuntat forul european.