FRF a invitat fostii internationali la meciurile de la Euro 2020, gazduite de Bucuresti, insa biletele repartizate acestora au fost la tribuna a II-a, fapt care a creat un val de nemultumire generala, in conditiile in care la VIP au stat multi oameni politici.

Unul dintre cei care s-a simtit lezat este Dorinel Munteanu, care a jucat de 134 de ori pentru nationala Romaniei.

"Cu voi, prin voi, datorita voua...Am impartit bucurii, realizari, tristeti. Intotdeauna mandru sa-mi reprezint tara, mereu gata sa fac tot ce e posibil sa fiu la inaltimea asteptarilor.

Din ultima intamplare traita pe cel mai mare stadion al tarii, am ramas cu valul asta de simpatie, fluxul acesta de energie ce vine continuu dinspre voi. La atatia ani nu ne-ati uitat si nu e bucurie mai mare decat sa ma recunoasca ori sa imi solicite o poza un tanar despre care imi dau seama ca nu era nascut in 94. E la fel de importanta as zice ca victoriile obtinute pe teren. Respectul, recunostinta, dragostea. Totul sincer si neconditionat.

Tot din respect pentru voi fac aici precizari legate de ceea ce am trait duminica. In drum spre stadion, pe stadion si dupa meci.

Vorbim de Arena Nationala, la cel mai important eveniment organizat in Romania si de calitatea de ambasador care mi-a fost oferita si pe care am acceptat-o cu aceeasi bucurie cu care am raspuns de fiecare data cand am fost chemat sa-mi reprezint tara.

Nu e vorba de o tribuna sau alta, de un scaun ori fotoliu...Pe stadion e viata mea si ma simt bine oriunde. Cu atat mai mult in mijlocul vostru.

Dar, asa cum simt energia voastra, la fel de bine simt ostilitatea si lipsa de consideratie a lor. A celor care conduc fotbalul. O spun direct. E problema lor, dar generatia mea a crescut si a obtinut rezultate intr-un alt spirit. Si atunci era alt regim politic. Unul care din instinct sau convingere dadea senzatia ca ne pretuieste mau mult.

Prea multe nu mai sunt de spus..

Asadar, ne revedem la "a doua". Sa ne amintim, sa ne bucuram unii de altii si de fotbal!", a scris Dorinel Munteanu pe facebook.