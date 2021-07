Portarul Donnarumma, mesaj de adio pentru AC Milan. Cu ce super-echipa va semna campionul european

Portarul Gianluigi Donnarumma, care ar urma sa semneze cu Paris Saint-Germain, a postat, marti, in social media, un mesaj de adio pentru AC Milan.

"Anumite alegeri sunt dificile, dar fac parte din cresterea unui om. Am venit la AC Milan cand eram putin mai mult decat un copil, am purtat acest tricou timp de opt ani cu mandrie, ne-am luptat, am suferit, am castigat, am plans cu colegii mei, cu antrenorii, toti cei care au facut si fac parte din club. (...)

Ii urez Milanului toate succesele posibile si o fac din inima, pentru afectiunea care ma leaga de aceste culori, un sentiment pe care distanta si timpul nu il pot sterge", a notat Donnarumma.

Gianluigi Donnarumma, in varsta de 22 de ani, este liber de contract din 30 iunie, cand i-a expirat contractul cu AC Milan.

Potrivit presei franceze, el va semna un contract pe cinci sezoane cu PSG.