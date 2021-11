Antrenorul dinamovist Mircea Rednic, a enumerat, joi, într-o conferinţă de presă, o serie de probleme pe care le întâmpină din cauza dificultăţilor financiare, tehnicianul fiind nevoit să achite motorina şi plata pentru asigurarea autocarului pentru deplasările formaţiei sale, informează Agerpres.

El a precizat că nu există diferende între el şi reprezentanţii suporterilor grupaţi în DDB, existând doar câteva voci care îl contestă.

Ads

"Care fani? Este acelaşi fan care critică jucătorii şi care îşi dă cu părerea. Acest fan ştie că noi nu am avut bani să plătim motorina să facem două deplasări la Buzău şi Ploieşti? El ştie că autocarul nu avea avut asigurare şi a trebuit să plătească Rednic şi motorină şi asigurare?

El ştie că Rednic a renunţat la o parte din salariu ca să închiriem patru maşini? El ştie că deplasarea viitoare o plăteşte tot Rednic pentru că nu aveam bani? Eu cred că este o părere a lui şi a altora pentru că nu avem rezultate, şi este normal să fie aşa.

Este o situaţie care mă surprinde în ultima perioadă, pentru că DDB, din punct de vedere financiar, de când am venit eu, a scăzut. Acum când avem mai multă nevoie, pentru că am spus care sunt problemele.

Am avut o discuţie cu mai mulţi reprezentanţi ai DDB. Ei au făcut un efort mare de tot şi Dinamo continuă în Liga I pentru că ei s-au implicat, şi cu salarii, şi au acoperit şi datoriile la stat. Eu am un respect deosebit pentru suporteri, dar nu apărem aşa dintr-odată să destabilizăm. Avem nevoie de fani, chiar dacă se manifestă negativ faţă de jucători. Asta e clar", a spus Rednic.

Tehnicianul a negat şi anumite discuţii în contradictoriu pe care le-ar fi avut cu administratorul special al clubului Iuliu Mureşan: "Nici vorbă de discuţii. Domnul Mureşan a fost şi acum prezent la Săftica. Nu a fost nicio discuţie cu domnul Mureşan, pentru că şi dânsul a adus o parte din jucători şi eu am adus. Eu am încredere în jucători, au toate susţinerea din partea mea, eu sunt responsabil de toate rezultatele".

Mircea Rednic a afirmat că este obligat să aibă răbdare şi s-a arătat încrezător că Dinamo va reuşi să-şi atingă obiectivul din acest an, salvarea de la retrogradare.

"Sunt obligat să am răbdare. Ştiam şi mi-am asumat riscul să vin să ajut Dinamo. Eu am zis că nu mai iau echipe în timpul campionatului, pentru că am păţit-o, dar nu puteam să refuz Dinamo. E responsabilitatea mea şi eu sunt sigur că reuşim să ne îndeplinim obiectivul, care este evitarea retrogradării, pentru că altceva nu ne putem permite.

Ads

Anul ăsta ne dorim să evităm retrogradarea şi să reuşim să mai plătim din datorii, să adunăm oameni care vor să investească, mai ales că planul de reorganizare a fost aprobat. Interesul nostru este că Dinamo să rămână în prima ligă. Noi trebuie să rămânem uniţi, să arătăm ca o echipă, pentru că până acum nu am arătat ca o echipă", a mai spus Rednic.

Administratorul judiciar al FC Dinamo, Răzvan Zăvăleanu, a declarat, luni, pentru AGERPRES, că Tribunalul Bucureşti a aprobat planul de reorganizare în dosarul de insolvenţă, acesta fiind previzionat pentru plata în proporţie de 100% a datoriilor către creditori în termen de 3 ani.

Clubul Dinamo traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, la 1 iulie Tribunalul Bucureşti hotărând deschiderea procedurii de insolvenţă.

Aceasta este cea de-a doua procedură a insolvenţei declanşate de SC Dinamo 1948 SA, după ce societatea fusese reintrodusă în circuitul economic în septembrie 2015.

Ads

Suporterii grupaţi în programul socios DDB (Doar Dinamo Bucureşti) deţin 20,06% din acţiunile clubului şi de la sfârşitul anului 2020 au achitat mare parte din datoriile FC Dinamo cu banii strânşi din cotizaţii, donaţii sau vânzarea de bilete virtuale.

Compania Benel International SA, reprezentată de spaniolul Pablo Cortacero, a devenit la jumătatea lunii august 2020 acţionar majoritar al clubului de fotbal Dinamo Bucureşti. Fostul fotbalist Cornel Ţălnar, membru în Consiliul de Administraţie, a anunţat că spaniolul Pablo Cortacero a concesionat toate acţiunile pe care le deţine la gruparea alb-roşie către Dorin Şerdean, fostul preşedinte executiv al clubului.

Dinamo este penultima în clasamentul Ligii I (locul 15), cu 8 puncte după 16 etape.