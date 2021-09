”Manelistul” Dennis Man ține naționala României în viață. Ce le-a spus celor care îi critică gusturile muzicale

Jucătorul Dennis Man a declarat, joi seară, că victoria României cu Islanda (2-0) îi aduce mare bucurie şi este fericit şi încrezător pentru următoarele meciuri. El a afirmat că la echipa naţională este un grup grozav şi avea nevoie de această victorie, care aduce încredere.

"Sunt trei puncte importante, ne bucurăm că am reuşit să le luăm, suntem foarte fericiţi. Am reuşit să înscriu cu dreptul, mă bucur, mergem încrezători la următoarele meciuri. Aveam nevoie de încredere, de puţină motivaţie. Luptăm la victorie, cu acest gând intrăm pe teren, am încredere mare în băieţi, suntem un grup grozav.

Rezultatul Macedoniei de Nord cu Armenia (0-0) este bun pentru noi, mergem încrezători şi vom da totul. Dorinţa de a merge la Mondial este foarte mare, este un vis pentru noi. Mister a avut încredere în noi, ne-a încurajat, ne bucurăm că am reuşit aici, ne-am luat revanşa şi mergem acasă fericiţi. Mă simt foarte bine la naţională, vin cu plăcere, mă bucur când sunt cu ei", a declarat Man.

Man a afirmat, în această săptămână, că ascultă manele (20 din 30 de melodii), iar acest lucru a iscat mai multe comentarii din partea altor oameni de fotbal. Man a vorbit şi despre acest aspect. "Întrebarea a fost nu ce melodii mă motivează, ci din 30 de melodii câte sunt manele. Dacă unii cred că e mai bine să vorbească despre asta, eu nu am ce să fac", a replicat fotbalistul.