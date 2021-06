EURO 2020: Pierdere mare pentru Franta! Un jucator important s-a accidentat si pleaca de la turneul final

Atacantul Ousmane Dembele, accidentat in meciul cu Ungaria, nu va mai evolua la aceasta editie a Euro-2020 si va parasi cantonamentul Frantei, informeaza lequipe.fr.

Initial, el a fost considerat indsponibil doar pentru meciul cu Portugalia, de miercuri, insa controlul efectuat a relevat o accidentare mai grava, care presupune cel putin o pauza de trei saptamani pentru jucatorul FC Barcelona.

Ovidiu Hategan, delegat la cel mai tare meci de la EURO 2020: Portugalia - Franta

La meciul cu Ungaria de sambata (1-1), Dembele a fost victima unei "lovituri la tendonul unui genunchi", conform selectionerului Didier Deschamps.

Jucatorul FC Barcelona a intrat pe teren in minutul 57, in locul lui Rabiot si a rezistat doar o jumatate de ora pe teren, fiind inlocuit de Lamer, in minutul 87.

Franta este lider in clasamentul Grupei F dupa doua etape, cu patru puncte. Germania si Portugalia urmeaza in clasament, cu cate trei puncte, iar Ungaria ocupa locul 4, cu un punct.