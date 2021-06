Ce secrete are eroul meciului de la Bucuresti. Joaca la Real Madrid, un print si un fotomodel ii sunt parinti, iar numele copilului nu-l stie nimeni

Echipa nationala de fotbal a Austriei a reusit prima sa victorie la un turneu final de Campionat European, 3-1 (1-1) cu Macedonia de Nord, duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, la cel dintai meci organizat de Romania la EURO 2020.

Cel mai bun jucator al meciului a fost declarat mijlocasul austriac David Alaba (28 de ani), care nu a marcat, dar a dat o pasa decisiva, la golul de 2-1, si a avut o evolutie constant buna.

🇦🇹 Austria captain David Alaba takes the plaudits after an impressive display in Bucharest 🥇@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/g7RsdFmYxz- UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021