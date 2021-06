Vacanta de vis pentru Daniel Pancu si noua iubita! Unde petrec cei doi FOTO

Daniel Pancu si iubita sa, Andra Teodorescu, au fugit de vremea caniculara de la Bucuresti pe plajele insorite din Turcia.



Cei doi isi petrec vacanta intr-un resort de lux din Antalya, in compania unor prieteni apropiati.

Liber de contract, dupa despartirea de Poli Iasi, Daniel Pancu si-a luat iubita de mana si a dus-o in Turcia, unde este un cunoscator al locurilor de pe vremea cand a jucat pentru Besiktas.



Ei se relaxeaza pentru cateva zile si nu ezita sa-si arate iubirea pe retelele de socializare, acolo unde posteaza fotografii din vacanta.



Daniel Pancu si Andra Teodorescu. Foto: Facebook / Andra Teodrescu



Andra Teodorescu si Daniel Pancu traiesc o poveste de dragoste. Imediat ce a divortat de fosta sotie, antrenorul a inceput o noua relatie cu primul fotomodel din Romania.

Cei doi ar mai fi fost iubiti in urma cu 20 de ani.

Andra Teodorescu a lasat in urma modelling-ul si este un om de afaceri de succes. Ea a pozat si in Playboy in urma cu mai multi ani.