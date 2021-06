Nationala Danemarcei, in stare de soc dupa cazul Eriksen. Decizia radicala luata duminica de oficialii federatiei

Emotia produsa din cauza problemelor medicale ale mijlocasului Christian Eriksen in meciul disputat impotriva Finlandei (0-1), sambata, la Copenhaga, i-a determinat pe oficialii echipei nationale daneze sa ia o decizie nedorita.

Astfel, Danemarca si-a anulat antrenamentele programate duminica si activitatile media, a anuntat federatia daneza de fotbal.

Jucatorul danez Christian Eriksen, in varsta de 29 de ani, a cazut pe teren si a avut nevoie de minute in sir de resuscitare, sambata, la meciul cu Finlanda, de pe Stadionul Parken din Copenhaga, din Grupa B de la Euro-2020.

Danemarca era in atac, la faza in care Eriksen s-a prabusit pe teren, in minutul 43. Un jucator al gazdelor a executat un aut de pe partea stanga, trimitand mingea catre Eriksen. Fotbalistul echipei Inter Milano a parut ca trimite inapoi mingea, apoi s-a prabusit pe gazon cu fata in jos. Jucatorii celor doua echipe si arbitrul au rectionat imediat, realizand ca s-a intamplat ceva grav si au chemat medicii pe teren.

Jucatorii danezi au facut un zid in jurul medicilor, pentru a-si proteja coechipierul, asupra caruia se intervenea cu defribilatorul, iar unii se rugau.

Pe teren a intrat si iubita jucatorului.

Dupa minute bune, arbitrul englez Anthony Taylor a trimis jucatorii finlandezi la cabine.

Eriksen a fost scos de pe teren cu targa, aceasta fiind camuflata aproape total de un material alb tinut in jur de personalul medical, pentru a nu se vedea in interior. Totusi, in social media au aparut imagini cu Eriksen pe targa, in care jucatorul parea constient, apoi UEFA a confirmat ca fotbalistul este in stare stabila.