Dan Negru, strigăt de disperare după ce naționala a ratat calificarea la Mondial. Vedeta TV, manifest cum nu s-a mai văzut

Naționala a pierdut din nou o calificare la Campionatul Mondial după ce a terminat grupa pe locul 3.

Dan Negru nu poate să accepte că România nu va fi prezentă la turneul final din Qatar.

Prezentatorul TV a făcut comparație între țara noastră și Serbia.

Vecinii nostri s-au calificat după o victorie uriașă, 2-1, la Lisabona cu Portugalia lui Cristiano Ronaldo.

Din 1998, naționala de fotbal nu a mai fost prezentă la un Mondial, de pe vremea lui Hagi și Gică Popescu.

"Cum pot sârbii?

Aseară au bătut Portugalia cu Ronaldo si s-au calificat la Mondiale.

1 milon de euro a dat guvernul Serbiei prima de calificare.

Băi,cum pot sârbii?

O țară izolată de UE cu vreo 7 miloane de locuitori, ieșită dintr-un război sângeros îl are pe Djokovic, are fotbaliști la marile cluburi europene are baschetbaliști in NBA si autostrăzi cu tuneluri prin munți.

Autostrada lor spre Grecia, terminată recent, are 36 de tuneluri săpate in munte.

Noi avem 2 km tuneluri rutiere in toată țara.

Boicotul, ignorarea fotbalului e soluția in viitor.

Sunt sporturi performante in România care n-au public.

Fotbalul e falimentar.

Căutați sporturile alea in anii care vin.

Lăsați măscăricii din fotbal", a scris Dan Negru pe Facebook.