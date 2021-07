Cum arata cotele la pariuri pe finala EURO 2020

Italia - Anglia este finala de la EURO 2020 si va avea loc duminica, de la ora 22:00. E meciul in care Squadra Azzurra incearca sa-si treaca in palmares al doilea trofeu EURO din istorie, in timp ce Anglia inca asteapta "sa vina acasa" in premiera, asa cum a fost sloganul repetat adesea in ultimele saptamani in Regatul Unit.

Felul in care Anglia s-a calificat in finala EURO 2020, dupa acel penalty controversat din meciul cu Danemarca, a nascut discutii aprinse. Dar este incontestabil faptul ca trupa lui Southgate a fost una dintre cele mai bune echipe de la EURO 2020. A primit doar un gol in tot parcursul de la turneul continental si asta spune multe. Nici Italia nu a stat mai rau. A defilat in faza grupelor si a dat dovada de caracter, in special in confruntarile cu Belgia si Spania.

Ads

Asadar, este de asteptat o finala sub nota echilibrului, asa cum este vazuta partida dintre Anglia si Italia si la 888sport.

Anglia are un mic avantaj in ochii bookmakerilor

Britanicii pot profita de faptul ca meciul se va disputa pe stadionul Wembley. Peste 60 de mii de englezi vor fi in tribune, in timp ce Italia va avea doar aproximativ o mie de fani. Asadar, suporterii ii vor impinge de la spate pe fotbalistii lui Southgate.

In aceste conditii, cota ca Anglia sa castige EURO 2020 este 1.87 la 888sport, iar cea pentru succesul Italiei este 2.00. In timpul regulamentar, cota ca Anglia sa castige este 2.60, Italia are 3.00, iar cea pentru egal este 3.05.

Italia are de partea ei argumentul statistic insa. A castigat 11 partide contra Angliei din cele 27. Opt s-au terminat la egalitate, iar alte 8 au fost cu britanicii invingatori.

In schimb, lotul Angliei este mai valoros, cel putin pe hartie. Este evaluat de Transfermarkt la 1.26 miliarde de euro, in timp ce cel al Italiei este cotat la 751 de milioane de euro. Harry Kane va fi cel mai valoros jucator de pe teren, Transfermarkt oferindu-i o cota de piata de 120 de milioane de euro. De partea cealalta, Nicolo Barella sta cel mai bine, fiind cotat la 65 de milioane de euro.

1-1, un scor probabil

Tinand cont ca finala EURO 2020 se disputa sub nota echilibrului, 1-1 este un scor ce poate fi anticipat la acest meci. Iar cei de la 888sport ofera o cota de 6.00, foarte atractiva, pentru acest pariu.

Ultimele doua partide dintre Italia si Anglia s-au incheiat tot 1-1. In intreaga istorie, este scorul cel mai adesea intalnit. Patru meciuri din cele 27 s-au terminat 1-1. Inclusiv primul, programat pe 13 mai 1933.

In finala Campionatului European o singura data s-a intamplat ca rezultatul sa fie 1-1. Mai exact, in 1968, cand Italia a remizat cu Iugoslavia. La rejucare, italienii s-au impus cu 2-0 si au castigat singurul EURO din palmares.

1-1 a fost si scorul in timpul regulamentar al thrillerului dintre Italia si Spania de la EURO 2020, decis in cele din urma la loviturile de departajare.

Ce sanse au echipele la loviturile de departajare

Din cele 15 finale de Campionat European disputate pana acum 6 nu s-au putut decide in timpul regulamentar. O data a fost nevoie de lovituri de departajare (1976), o data s-a rejucat (1968), de doua ori s-a decis dupa prelungiri (1960 si 2016) si de doua ori golul de aur a facut diferenta (1996 si 2000).

Ads

Italia a castigat o data in prelungiri contra Austriei la EURO 2020 si a eliminat Spania la lovituri de departajare. Cota italienilor sa castige la penaltiuri finala EURO 2020 este 10.00, iar in prelungiri 12.00.

De partea cealalta, Anglia a avut nevoie de prelungiri doar contra Danemarcei. Astfel, 888sport ii ofera cota 10.00 sa castige finala EURO 2020 la lovituri de departajare si 11.00 in prelungiri.

Federico Chiesa si Harry Kane pot fi marcatori si in finala

Federico Chiesa si Harry Kane sunt doi dintre jucatorii care si-au aratat apetitul pentru goluri marcate la EURO 2020. Chiesa a facut-o in fazele eliminatorii si are doua goluri: unul in victoria cu Austria si unul in succesul contra Spaniei.

El are cota 4.70 sa inscrie in orice moment al finalei. Cota pentru ca jucatorul lui Juventus sa marcheze primul gol este 9.00. Aceeasi cota este si pentru ultimul gol al finalei.

De partea cealalta, Harry Kane are 4 reusite, toate in ultimele trei meciuri, inclusiv in meciul cu Danemarca. El poate deveni golgheterul EURO 2020, fiind la o singura reusita in spatele lui Cristiano Ronaldo si Patrik Schick.

Ads

E o miza in plus pentru Kane, care are cota 3.10 sa inscrie in orice moment al finalei. In schimb, 5.80 este cota pentru primul gol al finalei, respectiv ultimul.

Cotele prezentate in acest articol pot suferi modificari.